Zwei Tage, jeweils 400 Gäste, ein neues Produkt am Tabakmarkt

British American Tobacco Austria lud vergangenes Wochenende Trafikantinnen und Trafikanten sowie Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft zu einem zweitägigen Event in die Orangerie Schönbrunn. Durch die beiden Abende am 10. und 11. Juli führte Moderatorin Silvia Schneider, für Sound und Stimmung sorgten DJ Anna Ulrich, DJ Dominique Jardin und Mel Merio.

Anlass für die Feierlichkeiten war der offizielle Österreich-Start des neuen Tabakerhitzers glo Hilo. Nach der Ankündigung Ende Mai ist das Gerät nun seit Anfang Juli in den heimischen Trafiken erhältlich.