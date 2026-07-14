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Karriere

Zwei Tage, jeweils 400 Gäste, ein neues Produkt am Tabakmarkt

Mit einem zweitägigen Event in der Orangerie Schönbrunn feierte British American Tobacco (BAT) den Österreich-Start eines neuen Produkts.
14.07.2026, 12:02

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BAT Awards 2026

British American Tobacco Austria lud vergangenes Wochenende Trafikantinnen und Trafikanten sowie Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft zu einem zweitägigen Event in die Orangerie Schönbrunn. Durch die beiden Abende am 10. und 11. Juli führte Moderatorin Silvia Schneider, für Sound und Stimmung sorgten DJ Anna Ulrich, DJ Dominique Jardin und Mel Merio

Anlass für die Feierlichkeiten war der offizielle Österreich-Start des neuen Tabakerhitzers glo Hilo. Nach der Ankündigung Ende Mai ist das Gerät nun seit Anfang Juli in den heimischen Trafiken erhältlich.

Kampf um neue Tabakerhitzer in Österreich eröffnet

„Dass Österreich zu den ersten europäischen Märkten gehört, die glo Hilo erhalten, unterstreicht die Bedeutung des Standorts innerhalb der BAT-Gruppe“, betont Stephan Heyng, Geschäftsführer von BAT Austria. Neben den bereits etablierten Marken VELO im Bereich Nikotinbeutel und Vuse bei E-Zigaretten ist BAT somit jetzt  auch im Segment der Tabakerhitzer vertreten.

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Heimische Trafikantinnen und Trafikanten reisten an, um das neue Produkt kennenzulernen. 

Zeitgleich mit dem Gerät bringt BAT auch die dazugehörigen Stick-Formate der Marke virto und rivo auf den Markt. Die heimischen Trafikantinnen und Trafikanten ließen sich nicht nehmen, die neuen Produkte selbst zu begutachten. Sie reisten aus ganz Österreich an.

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