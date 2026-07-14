Zwei Tage, jeweils 400 Gäste, ein neues Produkt am Tabakmarkt
British American Tobacco Austria lud vergangenes Wochenende Trafikantinnen und Trafikanten sowie Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft zu einem zweitägigen Event in die Orangerie Schönbrunn. Durch die beiden Abende am 10. und 11. Juli führte Moderatorin Silvia Schneider, für Sound und Stimmung sorgten DJ Anna Ulrich, DJ Dominique Jardin und Mel Merio.
Anlass für die Feierlichkeiten war der offizielle Österreich-Start des neuen Tabakerhitzers glo Hilo. Nach der Ankündigung Ende Mai ist das Gerät nun seit Anfang Juli in den heimischen Trafiken erhältlich.
„Dass Österreich zu den ersten europäischen Märkten gehört, die glo Hilo erhalten, unterstreicht die Bedeutung des Standorts innerhalb der BAT-Gruppe“, betont Stephan Heyng, Geschäftsführer von BAT Austria. Neben den bereits etablierten Marken VELO im Bereich Nikotinbeutel und Vuse bei E-Zigaretten ist BAT somit jetzt auch im Segment der Tabakerhitzer vertreten.
Zeitgleich mit dem Gerät bringt BAT auch die dazugehörigen Stick-Formate der Marke virto und rivo auf den Markt. Die heimischen Trafikantinnen und Trafikanten ließen sich nicht nehmen, die neuen Produkte selbst zu begutachten. Sie reisten aus ganz Österreich an.
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