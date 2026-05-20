Kampf um neue Tabakerhitzer in Österreich eröffnet

Trafikantinnen und Trafikanten warten seit Jahren darauf, die Kundschaft ebenso: Auf neue Tabakerhitzer, also auf bessere technische Geräte, mit denen sich Tabaksticks konsumieren lassen. Auf dem österreichischen Markt gab es mit IQOS (gehört zum Tabakkonzern Philip Morris) bislang nur einen Anbieter – allerdings mit einem veralteten Modell. Das neue, technisch bessere der Marke gab es aufgrund eines komplizierten Zulassungsverfahrens nur über der Grenze, was viele Konsumenten dazu bewegte, die Produkte im Ausland zu kaufen. Das wiederum führte zu Steuerverlusten für den Staat. Doch jetzt dürfte der Tabakerhitzer-Tourismus ein Ende haben.

Im Dezember 2025 beschloss die Bundesregierung neben neuen Monopolgesetzen eine Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes (TNRSG). Diese wandelte u. a. das restriktive Zulassungsverfahren für Tabakerhitzer in ein klassisches Meldeverfahren um. Bedeutet: Neue Produkte müssen lediglich angemeldet und können nach einer gesetzlichen Frist von sechs Monaten auf den Markt gebracht werden. So mancher Tabakkonzern zögerte offenbar keine Sekunde. Denn nach Ablauf dieser sechs Monate schickt British American Tobacco (BAT) ab Juli schon die erste Konkurrenz ins Rennen.

Die neue Generation von Tabakerhitzern „Wir freuen uns, etwas Großes ankündigen zu können“, sagt Stephan Heyng, neuer Geschäftsführer von BAT Austria, am Mittwoch bei einem Pressetermin in Wien. Präsentiert wurde der neue Tabakerhitzer glo Hilo, der in zwei Varianten und ausschließlich in Trafiken erhältlich sein wird. Flagshipstores wie beim Mitbewerber soll es keine geben, man verlässt sich auf Empfehlungen der Trafikantinnen und Trafikanten. Der Preis des Produkts steht aus wettbewerbsrechtlichen Gründen noch unter Verschluss.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Victoria Posch BAT-Austria-Geschäftsführer Stephan Heyng stellt die neue glo Hilo bei einem Pressetermin in Wien vor.