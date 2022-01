Boris Nemsic‘ Karriere spielt nicht mehr in Österreich. Wieso er sich jetzt als Gastarbeiter sieht

Wieso Gott sei Dank?

Weil drei Monate danach der Telekom-Skandal ausgebrochen ist. Das hat mich sehr beschäftigt, weil ich per Funktion mittendrin war. Es hat mich aus heiterem Himmel getroffen, ich war gerade irgendwo in Griechenland. Ich hab dann gleich am Abend meine Prämie zurückgezahlt, die strittig war. Der Rest ist Geschichte. Ein Beispiel dafür, wie Dinge entstehen können und sich entwickeln. Manches kann man nicht kontrollieren.

In einem Interview haben Sie einmal gesagt „Wien fehlt mir“.

Wien fehlt mir jetzt noch viel mehr. Die 70 Tage, an denen ich da sein darf, sind viel zu wenig. Wien ist mein Zuhause, die Kinder sind hier geboren, ich habe hier meine besten Jobs gehabt. Wien ist fantastisch, das wissen alle. Was nicht mehr super ist, ist die Auswahl an Spitzenjobs. Da ist das Spektrum sehr viel kleiner geworden.

Jetzt Dubai. Wie lebt es sich dort?

Ich bin bei Delta Partners, war dort Partner bevor die Firma von FTI übernommen wurde. Wir sind eine Beratungsfirma, spezialisiert auf Telekom. Dubai? Ich lebe dort in einem Serviced Apartment, es ist wie Disneyland für Erwachsene.

Als Sie jung waren, war da absehbar was sich durch den Mobilfunk für Chancen ergeben?

Ich habe es zutiefst geglaubt. Immer. Ich war sicher, weil es gut für die Menschen ist. Weil es hilft, das Leben erleichtert. Sehen wir auch jetzt, wie die Kommunikation das „normale“ Leben in der Pandemie ermöglicht.

Die Entwicklungen in Ihrer Berufszeit waren exponential – wird das so weitergehen?

Ziemlich sicher sogar. Wenn ich jetzt wüsste, was in 20 Jahren sein wird, würde ich ein Patent schreiben. Weiß ich leider nicht. Aber die schnelle Entwicklung lässt sich nicht aufhalten.

Von Sarajevo bis Dubai: Wo ist Ihre Zukunft?

Ich weiß nicht, wie lange die Zukunft noch ist. Aber ich habe den Wunsch, in Wien und auf der kroatischen Insel zu sein, am slowenischen Berg und in Istrien. Frei und nach Lust und Laune.

Wieso hängen Sie Ihre Jobs nicht an den Nagel und lassen es gut sein?

Mir ist auch so sehr gut. Die Jobs waren und sind nie eine Belastung.