BMW statt BMX: Studierende wollen hoch hinauf

Weg mit dem klapprigen BMX-Rad, her mit dem polierten BMW-Coupé: Österreichs Studierende streben eine steile Karriere an und wollen Chef werden. Dieser Wunsch hat sich heuer auf Platz zwei der Karriere-Ziele von Wirtschafts- und Technikstudierenden katapultiert (von Platz fünf in 2013). Das zeigt die 2015 Talentstudie des internationalen Beratungsunternehmens Universum. Über 1,2 Millionen Studierende und Young Professionals aus 55 Ländern nahmen an der Umfrage zu ihren Karrierevorstellungen teil. In Österreich machten rund 15.000 Studierende und Professionals mit.