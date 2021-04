Blaulichtjobs: Vielfältig und anspruchsvoll

Warum Blaulichtjobs gerade bei Jungen beliebt sind

Sabine Hirner, Psychologin mit eigener Praxis, berät als zertifizierte Arbeitspsychologin Betriebe zu psychischer Belastung am Arbeitsplatz.

KURIER: Warum sind Blaulichtberufe gerade für junge Menschen eine so attraktive Berufswahl?

Sabine Hirner: Junge sehen vor allem die vielen Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten, den Dienst an der Gesellschaft und den Schutz von schwächeren Personen als sehr positiv an. In TV und sozialen Medien werden diese Berufe auch heroisch dargestellt – was gerade bei jungen Menschen zu sehr hohen, kaum haltbaren Erwartungen führen kann. Speziell in diesen Berufsfeldern ist man mit großen physischen und psychischen Belastungen konfrontiert.

Wie wichtig ist ein spannender Arbeitsalltag für Junge?

Aus Sicht der Arbeitspsychologie geht ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag oftmals auch mit einer hohen Arbeitszufriedenheit einher. Auch der Wunsch, anderen zu helfen, kann ein hoher Motivator sein.

Wie sehr geht es um das eigene Ego, also die heldenhafte Seite dieser Berufe?



Es mag sein, dass dieses heroische Bild zu Beginn ein Anreiz ist. Allerdings sieht die Realität im Arbeitsalltag oftmals ganz anders aus. Besonders wichtig ist in diesen Berufen ein hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, Engagement und Verantwortungsbewusstsein, hohe Fach- und Sozialkompetenz sowie natürlich auch eine hohe Belastbarkeit und Stresstoleranz.