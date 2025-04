Birgit Fenderls Karriere nach dem ORF: "Danach habe ich mich immer gesehnt"

Bei Uschi Strauss wusste ich vorab nicht, wie viel sie bereit ist, zu erzählen. Aber grundsätzlich habe ich mir schon Leute ausgesucht, wo ich gehofft habe, dass sie offen darüber sprechen. Das ist auch der Sinn der Geschichte – anderen Mut zu machen, indem man von eigenen Erfahrungen erzählt. Ich bringe auch meine eigenen Geschichten ein, das ist beim Podcast ja anders als in Interviews. Das ist sehr ungewohnt für mich.

Den Staffelauftakt macht Publikumsliebling Ursula Strauss mit einem doch sehr persönlichen Thema. Sie verrät, dass Wechseljahre nicht immer erst in der Lebensmitte beginnen – sind alle Gäste so offen?

Übertrieben gesprochen, komme ich aus der zwanzig bis vierzig Sekunden Zeit. Im Studio 2 hatten wir ein bisschen mehr Zeit, aber ein Podcast hat seine flexible Form. Es ist nicht alles auf die Minute gleich lang. Man kann sich so wahnsinnig schön auf das Gegenüber einlassen. Das ist das, wonach ich mich immer gesehnt habe.

Birgit Fenderl: Es ist extrem aufregend und ungewohnt, das muss ich schon sagen. Aber es tut sich unglaublich viel und Türen öffnen sich, die ich nicht am Radar hatte. Ich freue mich wahnsinnig über den Podcast, weil es mein erstes, eigenständiges journalistisches Produkt ist. Ich liebe es, mit Menschen Interviews zu führen, da bin ich in meinem Element.

Ich habe eigentlich schon eine Zusage, aber da sie gerade an einem neuen Buch schreibt, kann sie erst nächstes Jahr: Ildikó von Kürthy. Sie hat selbst den Satz geprägt: ‚Die Wechseljahre sind ein biologischer Skandal‘. Damit meint sie nicht den Wechsel per se, sondern wie man damit umgeht.

Als ich in diese Phase gekommen bin, hat es mir sehr gutgetan, dass es bekannte Frauen gibt, die darüber reden. Ich habe gemerkt: Ich bin nicht allein. Es geht auch nicht darum, bis ins Intimste die eigene Körperlichkeit auszubreiten. Sondern darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eine Phase ist, die auf die Seite geschoben wird und es zu wenige gute Anlaufstellen und Expertinnen und Experten auf dem Gebiet gibt. Und dass es Länder wie Großbritannien gibt, die eine echte Vorbildwirkung haben. Da ist bei uns noch viel Luft nach oben.

Ja, von einer sehr bekannten Schauspielerin. Sie fand das alles super, selber will sie aber nicht darüber sprechen. Das finde ich sehr spannend, denn es gibt auch die Diskussion unter Frauen, wie gut es ist, über die körperlichen Befindlichkeiten zu sprechen. Ob uns Frauen das schwach wirken lässt. Da gibt es zwei Denkschulen, die ich im Podcast noch unbedingt thematisieren möchte.

Birgit Fenderl | Von wegen Pause | Start am 3. April, dann 14-tägig | Überall, wo es Podcasts gibt

Aus den Gesprächen, die Sie bereits geführt haben: Was verändert sich beruflich bei den meisten, sobald sie in den Wechsel kommen?

Es gibt die Aufteilung: Ein Drittel der Frauen spürt den Wechsel wenig, ein Drittel mehr und ein Drittel heftig. Das ist also eine Phase, die doch einige Frauen vor Herausforderungen stellt, die eine gewisse Flexibilität in ihrem Arbeitsumfeld bräuchte. Gibt es die nicht, flüchten Frauen bis in Frühpensionen.

Was sich der Arbeitsmarkt eigentlich nicht leisten kann.

Vor allem ist das nur eine Phase, das bleibt ja nicht so. Aber es ist eine Wandelzeit. Ich sehe das bei mir selbst, ich weiß jetzt auch mehr, was ich will. Davon könnten Arbeitgeber enorm profitieren. Dass man fokussierter ist, aus der groben Familienarbeit raus ist und Kapazitäten wieder frei werden, um das langjährige Know-how weiter einzubringen. Leider müssen Frauen oft erfahren, dass sie dann zum alten Eisen gezählt werden und die Chance nicht mehr bekommen.

Was hätten sich Ihre Gesprächspartnerinnen gewünscht, wie im Job anders mit dem Thema umgegangen wird?

Im beruflichen Kontext wäre schon Information großartig. Und ein Umfeld, wo ich die Möglichkeit habe, mich darüber auszutauschen, ohne das Gefühl zu haben, dass es für mich peinlich ist. Man muss teilweise nur an kleinen Rädern drehen und kann irrsinnig viel bewirken. In England haben 30 Prozent aller Betriebe schon ganz konkrete Richtlinien für Frauen in dieser Zeit.