Biogena setzt auf gesundes Wachstum und zufriedene Mitarbeiter

In Fitnessstudios zählen sie zur Grundausstattung, Kranke greifen zu ihnen, um schneller gesund zu werden, und auch viele Gesundheitsfanatiker schwören auf sie: Nahrungsergänzungsmittel und Mikronährstoffpräperate erfreuen sich steigender Beliebtheit. Auch wenn ihre Wirkung und Notwendigkeit umstritten ist. Fakt ist: Sie haben sich in den vergangenen Jahren von einer Nische zu einem Milliardenmarkt entwickelt – mit weiterem Potenzial nach oben.

Einer der dieses Potenzial bereits 2006 erkannt hat, ist Albert Schmidbauer. Der gebürtige Oberösterreicher gründete damals Biogena, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Ernährung widmet und vor allem in den vergangenen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen hat. 52 Millionen Euro konnte man im Geschäftsjahr 2019/20 umsetzen – ein Plus von rund 25 Prozent.

Sprung zur Wiener Börse

Der operative Gewinn hat sich mehr als verdreifacht. Seit Herbst 2020 ist die Biogena Group Invest AG (eine Aktie kostet derzeit rund drei Euro) auch an der Wiener Börse vertreten. Anfangs im Direct Market. Vor wenigen Monaten schloss man eine Kapitalerhöhung ab und stieg damit in ein höheres Segment auf, dem Direct Market Plus, der sich an KMU und Start-ups richtet und für den eine Mindestkapitalisierung von zehn Millionen Euro vorausgesetzt wird.