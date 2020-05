Bildungskarenz: Bald auch in Teilzeit-Variante

Das AMS sei daran interessiert, dass die Bildungskarenz stärker durch Geringqualifizierte genutzt wird. Die neue Möglichkeit der Bildungsteilzeit könnte dazu beitragen, meint Johannes Kopf. In der neuen Variante der Bildungskarenz sollen Arbeitnehmer in Teilzeit arbeiten und sich

gleichzeitig aus- bzw. weiterbilden. Diese, von der Regierung vergangene Woche vorgeschlagene Bildungsteilzeit, wäre gerade für die Weiterbildung Niedrigqualifizierter eine Chance.

Konkret wäre nämlich der Einkommensausfall für einen Geringverdiener bei der Bildungsteilzeit geringer, als bei der derzeitigen Bildungskarenzregelung, da die Person in Teilzeit weiterarbeitet und vom AMS ein Weiterbildungsgeld bekäme. Durch die Steuerprogression bzw. die Besteuerung erst ab 12.000 Euro Jahreseinkommen würde die Bildungsteilzeit für Geringverdiener „leistbarer“ werden, hofft AMS-Chef Kopf.

Die derzeitige Bildungskarenz werde stark von Jungen und Höherqualifizierten genutzt. Sie seien am Arbeitsmarkt aber ohnehin recht gut positioniert. Für das AMS wäre es aber wichtig, dass auch Geringqualifizierte die Angebote nutzen, um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern. Weil Jobs für Geringqualifizierte in Zukunft immer weniger existieren würden.