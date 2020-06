Donau-Uni Krems kooperiert mit Stanford

Die erste Forschungsarbeit, die derzeit durchgeführt wird, beschäftigt sich mit "Regulating Information Security in the EU and the U.S. by Mandating Targeted Transparency". Dieser Forschungsbereich ist gegenwärtig von großer praktischer Relevanz, weil die Europäische Kommission im Februar 2013 eine neue Cybersecurity Richtlinie vorgeschlagen hat, die für Betreiber kritischer Infrastrukturen weitreichende Security Breach Notification-Pflichten vorsieht. Dies verdeutlicht die besondere Bedeutung, die dem Thema Transparenz in Zusammenhang mit Cybersecurity Regelungen zukommt. Die wissenschaftliche Leitung der gemeinsamen Forschungsprojekte hat seitens der Donau-Universität Krems Univ.-Prof. Dr. Siegfried Fina, der bereits seit vielen Jahren auch an der Stanford Law School lehrt und forscht.

Der Rektor der Donau-Universität Krems, Mag. Friedrich Faulhammer, bezeichnete die Kooperation mit der renommierten US-amerikanischen Universität als einen wichtigen Schritt im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der Universität für Weiterbildung Krems.