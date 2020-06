Zusage von jeder Elite-Uni

Die Ivy-League-Universitäten haben äußerst strenge Zulassungsbedingungen mit extrem hohen Ansprüchen. Neben sehr guten Noten müssen auch noch hohe Punktezahlen bei speziellen Tests eingefahren und Bewerbungsessays vorgelegt werden. An nur einer der Elite-Unis angenommen zu werden gilt schon als große Leistung – zumal alle acht Einrichtungen Anforderungen unterschiedlicher Art an ihre Studenten stellen. In diesem Jahr nahmen die Unis im Durchschnitt nur neun Prozent aller Bewerber an.

Princeton hatte Kwasi Enin bereits im Dezember eine Zusage geschickt, die anderen Zusagen kamen in den vergangenen Wochen. Als Letztes kam das Schreiben von Harvard. "Ich dachte: ,Das wird jetzt die Ablehnung sein‘", berichtete Enin. Doch er irrte sich.

Kwasis Eltern, die in den 1980er-Jahren aus Ghana eingewandert sind, sind sehr stolz auf ihren Sohn. "Er ist schon, seit er ein Kind war, darauf trainiert, sehr viel zu erreichen", sagte Kwasis Vater Ebenezer Enin.

Kwasi Enin, der sich auch für Musik interessiert, will Medizin studieren und Kardiologe oder Neurologe werden. Er arbeitet bereits ehrenamtlich in einem örtlichen Spital.

Seinen Favoriten unter den Elite-Universitäten hat der 17-Jährige schon gefunden: Harvard. "Sie scheinen all das zu verkörpern, was ich von einer Uni will. Das Familiäre. Die wunderbare Ausbildung. Studenten aus aller Welt. Und finanzielle Unterstützung."