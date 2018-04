Frau Master: Mehr Frauen mit Abschluss

Deutliche Geschlechterunterschiede gab es in den einzelnen Fachrichtungen: Im Bereich Naturwissenschaften und Technik lag der Frauenanteil deutlich niedriger: In den sogenannten „MINT“-Fächern waren von 4.958 FH-Absolventen rund 23 Prozent Frauen. An den Universitäten war der Prozentsatz mit 36 Prozent von insgesamt 10.688 MINT-Absolventen des Jahres 2015/16 höher. Den höchsten Anteil an Absolventinnen gab es an Universitäten in den pädagogischen Fächern (rund 78 Prozent) und an den FH im Bereich Gesundheit und soziale Dienste (82 Prozent).