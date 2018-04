Wie lange sich das 46-Jahre alte eMail-System noch halten wird, ist unklar. Philip Ehrenfellner, Chef der Kommunikationsagentur MINT etwa, hat seinen Mitarbeitern jedenfalls schon seit drei Jahren nicht mehr gemailt. Man schreibt sich – projektbezogen, in Gruppen und auch privat – in "Slack". "Alle wissen was passiert, die Antwortzeiten sind sehr kurz, man verschickt Dokumentenlinks, kann Nachrichten editieren", erzählt er. Aber auch hier gilt: Denken vor dem Senden. "Wir mussten Kommunikations-Regeln aufstellen, sonst wird schnell nicht mehr Themenrelevant und ungenau kommuniziert." Für Ehrenfellner ist das eMail out. In Zukunft will er die gesamte Kommunikation, also auch an Kunden, über "Slack" laufen lassen.