Wer diese 3 Dinge beachtet, hinterlässt einen guten ersten Eindruck in Sekundenschnelle

Eigentlich weiß man es. Der erste Eindruck zählt und bildet sich schnell – schneller als uns vielleicht lieb ist. Gerade einmal eine Zehntelsekunde braucht es und unser Bild von einem Menschen ist erstellt. Und meistens sogar richtig, wie Studien belegen.

Es soll kaum einen Unterschied machen, ob man eine Person nur wenige Sekunden sieht oder gleich mehrere Stunden, besagt etwa eine Untersuchung der Princeton University. Höchstens die Sicherheit, mit der wir unser Urteil gefällt haben, nimmt zu.

Wie bedeutend der erste Eindruck also auch für die Karriere ist, liegt auf der Hand. Insbesondere weil laut Studie viele Beobachter denselben ersten Eindruck von einer Person haben. Kommt man bei einem Bewerbungsgespräch also nicht gut an, könnte das auch bei den nachfolgenden der Fall sein.