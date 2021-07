WorldSkills 2015: Österreicher sind weltklasse

Österreich ging mit 35 Teilnehmern an den Start und schaffte eine hervorragende Medaillenbilanz: fünf Mal Gold (Weltmeister-Interviews rechts), zwei Silbermedaillen, eine Bronzemedaille und 15 Exzellenz-Medaillen bringt das Team Austria mit nach Hause. Bester aller österreichischen Teilnehmer wurde Philipp Seiberl, Schwerfahrzeugtechniker bei der Firma Pamberger aus Niederösterreich. Er erreichte die höchste Punkteanzahl im österreichischen Team: 544 von 600.

Österreich schnitt zwar nicht ganz so gut ab wie bei der Weltmeisterschaft in Leipzig vor zwei Jahren (damals holten sie 11 Medaillen), ist aber mit diesem Ergebnis das beste europäische Teilnehmerland vor Südtirol, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, Norwegen und der Schweiz.

Was bei diesen Weltmeisterschaften auffällt: An der Spitze ist es sehr dicht geworden, über Sieg und Niederlage entscheiden Nuancen. Renate Römer, Sonderbeauftragte der WorldSkills in der Wirtschaftskammer Österreich: "Das Niveau hat sich in den vergangenen Jahren stetig nach oben entwickelt, besonders die asiatischen Staaten wie Korea, Taiwan und China sind zu großen Konkurrenten geworden." Nicht nur in den IT-Berufen, auch im klassischen Handwerk würden sie seit Jahren aggressiv aufholen.

Wobei man hier relativieren muss: Die asiatischen Länder sind in jenen Bereichen top, in denen es strukturierte Abläufe gibt, in denen manuelle Abläufe einstudiert werden können. Der taiwanesische Teilnehmer in der Elektrotechnik etwa verblüffte die Zuseher mit seinen kantigen Roboter-Bewegungen. Teilnehmer aus Korea, so erzählt man bei den WorldSkills, würden monatelang täglich den ganzen Tag trainieren, teilweise in finsteren Räumen, um wie Maschinen zu funktionieren. "Da müssen sich auch die Veranstalter der Weltmeisterschaft überlegen, ob ihr Modus in den Disziplinen zeitgemäß ist, ob der Wettbewerb richtig angelegt ist", kritisiert Römer. Denn die kreative Lösungskompetenz spielt oft eine untergeordnete Rolle.