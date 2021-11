Eltern, Freunde, Schule: Wer unsere Berufswahl wirklich prägt

Auch traditionelle Rollenbilder spielen nach wie vor eine Rolle. Wie die aktuelle WKO-Lehrlingsstatistik zeigt, entscheidet sich ein überwiegender Anteil der jungen Frauen für einen Beruf wie Verkäuferin, Bürokauffrau und Friseurin, während junge Männer typischerweise Berufe wie Metall-, Elektro-, oder Kraftfahrzeugtechniker wählen. „Stereotype, wie Mädchen tragen rosa und Buben tragen blau, werden schon in frühester Kindheit vermittelt. Im Alter von 14 oder 15, also dann, wenn die Berufswahl ansteht, haben sich viele Vorstellungen schon verfestigt. Und aus ihnen auszubrechen, ist schwierig“, erklärt Paechter die überwiegend „klassische Berufswahl“. Entscheiden sich Jugendliche doch für einen untypischen Beruf, so zeigt es eine ihrer Studien unter Schülern einer polytechnischen Schule, wird das dafür notwendige Interesse jedenfalls schon früh, zumeist von den Eltern, geprägt.

Frühe Erfahrungen prägen die Wahl

Das weiß auch Bildungs- und Arbeitsmarktforscher Helmut Dornmayr vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw). Im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat er den Zusammenhang von Berufswahl und Erfahrungen in der Kindheit erforscht. Und die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache: 66 Prozent der Berufsschülerinnen und Berufsschüler in technischen Lehrberufen gaben in der Online-Befragung an, in ihrer Kindheit sehr häufig mit Bausteinen und -kästen gespielt zu haben, aber nur 36 Prozent der Lehrlinge in Büro- und Handelsberufen.

Noch deutlicher zeigen sich die Zusammenhänge, wenn es ausschließlich um weibliche Lehrlinge geht. 54 Prozent der befragten Mädchen in technischen Lehrberufen haben in ihrer Kindheit sehr häufig mit Bausteinen gespielt, null Prozent nie. Und Lehrlinge, Buben als auch Mädchen, die in ihre Kindheit häufiger im Haushalt mitgeholfen haben, entscheiden sich auch später häufiger für einen Beruf im Gastgewerbe.