Beruf? Pokémon-Trainer!

Die ganze Welt hat eine neues Hobby: Pokémon jagen und fangen. Obwohl das Handygame, Pokémon Go, in Österreich erst am Samstag erschien, wurde es auch hier schon millionenfach heruntergeladen. Manche machen allerdings aus dem Hobby noch ein bisschen mehr, wie der Neuseeländer Tom Currie zeigt.

Currie arbeitete bis vor kurzem als Barista und Barkeeper, in einem Strandrestaurant an der Hibiscus-Coast, nahe Auckland. Jetzt hat er sich aber für einen Karrierewechsel entschieden und kündigte seinen Job. Er nennt sich nun Pokémon-Trainer und will für zwei Monate durch das Land reisen um alle verfügbaren 151 digitalen Wesen zu sammeln. „Als ich gekündigt habe, habe ich meinem Manager nicht gesagt, dass ich jetzt in die Welt hinausgehe, um Pokémon zu jagen. Aber nachdem Leute auf meine Geschichte aufmerksam wurden, habe ich es ihm erzählt, nur falls die Medien ihn kontaktieren“, zitiert ihn BBC Newsbeat.