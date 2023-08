Beliebte Restaurantkette bietet allen Mitarbeitern gratis Deutschkurse

9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 92 Nationen – davon ein hoher Anteil mit Migrationshintergrund – sind aktuell bei McDonald’s Österreich in den verschiedensten Positionen vom Lehrling bis zur Restaurantleitung tĂ€tig. Damit sowohl im Team, als auch in der GĂ€stebetreuung keine sprachlichen Barrieren entstehen, bietet die Restaurantkette ab sofort allen Angestellten gratis Deutschkurse an. Wie das Angebot angenommen wird und was das Ziel der Initiative ist, erklĂ€rt HR-Direktorin Karin Probst im Interview.

KURIER: McDonald’s bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gratis Deutschkurse an. Warum?

Karin Probst: Das Kursangebot richtet sich an alle Mitarbeitenden, die ihre Sprachkenntnisse weiter verbessern möchten. Auch kĂŒnftiges und bestehendes Management möchten wir damit gezielt fördern. So schaffen wir fĂŒr alle dieselben Aufstiegschancen. UnabhĂ€ngig der Herkunft, des Backgrounds oder der Muttersprache.

Wie sieht das Angebot konkret aus?

Das Kursangebot umfasst eine interaktive Selbstlernplattform, die auf jedem GerĂ€t verfĂŒgbar ist und damit ortsunabhĂ€ngig abgerufen werden kann. Alle Teilnehmenden erhalten einen kostenfreien Zugang fĂŒr zwölf Monate und können somit selbst entscheiden, in welchem Tempo das Lernen erfolgt.

Wie sind die Erfahrungen bislang?

Anfang des Jahres haben wir einen Testlauf mit 20 Mitarbeitern mit unterschiedlichen Vorkenntnissen durchgefĂŒhrt. Das Feedback war Ă€ußerst positiv. Nicht nur zu der professionellen DurchfĂŒhrung, sondern zu der Chance, die sie damit bekommen.

Bei Recruiting-Methoden ist McDonald’s kreativ. Aktuell lĂ€uft eine Initiative, bei der man sich gemeinsam mit einem Freund bewerben kann.

Die Kampagne hat definitiv großes Interesse fĂŒr eine Karriere bei McDonald’s geweckt. Im JĂ€nner ist die Anzahl der Bewerbungen um 23 Prozent gestiegen, im Februar gab es sogar ein Plus von 24 Prozent. Im Durchschnitt der vergangenen Monate konnten wir eine 20-prozentige Steigerung der Bewerbungen verzeichnen.