Austrian Skills 2025: Wer vertritt Österreich in Shanghai?

Nicht einmal drei Monate nach den Berufseuropameisterschaften in Dänemark sind Österreichs beste Fachkräfte wieder am Start – diesmal bei den Austrian Skills in Salzburg. Über 500 Teilnehmende arbeiteten in 46 Berufen von Donnerstag bis Samstag im Salzburger Messezentrum auf 20.000 m2. Es wurde gemalt, verkabelt, geschraubt, gefeilt, gesägt und ordentlich geschwitzt.

Parallel zu den Berufsbewerben haben auf dem Gelände auch die BIM Berufsinfo Messe, die BeSt, die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung und erstmals auch die EAKON, die Europäische Ausbildungskonferenz stattgefunden, was das Event zu einem der größten Bildungsevents Österreichs macht, so Moderator der Austrian-Skills-Siegerehrung Christoph Sammer.

Heute werden die Gewinnerinnen und Gewinner für ihre Leistungen gefeiert. 2.500 Gäste fiebern beim Finale mit und drücken die Daumen, denn mit dem Staatsmeistertitel geht auch das Ticket für die Weltmeisterschaften der Berufe in Shanghai einher.

Eine digitale Anrede hielt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vor der Siegerehrung: „Ihr habt bewiesen, dass die Lehre und die berufliche Ausbildung kein Plan B, sondern ein Erfolgsmodell sind. Sie sind eine feste Säule unseres Wirtschaftsstandortes. Die Berufsausbildung ist eine Chance für die Zukunft.“

Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr schickte eine Videobotschaft: „Das ist ein ganz wichtiges Event für Österreich. Ihr habt eure Leistung und eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Ihr seid die Antwort für die Zukunft: gut ausgebildete Fachkräfte.“

Für gute Stimmung sorgte „Mister Skills“ Josef Herk – der Energiebeauftragte, wie Christoph Sammer ihn nennt: „Das ist genau das, was wir in Österreich brauchen: keine Jammerer, sondern Optimismus, Begeisterung, Stimmung und Leidenschaft.“