Austrian Skills 2025: Wer vertritt Österreich in Shanghai?

Salzburg: Vier Tage lang haben sich die besten Fachkräfte Österreichs gemessen – das sind die Gewinner der Austrian Skills 2025.
Von Roxanna Schmit
23.11.25, 16:41
Nicht einmal drei Monate nach den Berufseuropameisterschaften in Dänemark sind Österreichs beste Fachkräfte wieder am Start – diesmal bei den Austrian Skills in Salzburg. Über 500 Teilnehmende arbeiteten in 46 Berufen von Donnerstag bis Samstag im Salzburger Messezentrum auf 20.000 m2. Es wurde gemalt, verkabelt, geschraubt, gefeilt, gesägt und ordentlich geschwitzt.

Parallel zu den Berufsbewerben haben auf dem Gelände auch die BIM Berufsinfo Messe, die BeSt, die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung und erstmals auch die EAKON, die Europäische Ausbildungskonferenz stattgefunden, was das Event zu einem der größten Bildungsevents Österreichs macht, so Moderator der Austrian-Skills-Siegerehrung Christoph Sammer.

Heute werden die Gewinnerinnen und Gewinner für ihre Leistungen gefeiert. 2.500 Gäste fiebern beim Finale mit und drücken die Daumen, denn mit dem Staatsmeistertitel geht auch das Ticket für die Weltmeisterschaften der Berufe in Shanghai einher.

Eine digitale Anrede hielt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vor der Siegerehrung: „Ihr habt bewiesen, dass die Lehre und die berufliche Ausbildung kein Plan B, sondern ein Erfolgsmodell sind. Sie sind eine feste Säule unseres Wirtschaftsstandortes. Die Berufsausbildung ist eine Chance für die Zukunft.“

Auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr schickte eine Videobotschaft: „Das ist ein ganz wichtiges Event für Österreich. Ihr habt eure Leistung und eure Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Ihr seid die Antwort für die Zukunft: gut ausgebildete Fachkräfte.“

Für gute Stimmung sorgte „Mister Skills“ Josef Herk – der Energiebeauftragte, wie Christoph Sammer ihn nennt: „Das ist genau das, was wir in Österreich brauchen: keine Jammerer, sondern Optimismus, Begeisterung, Stimmung und Leidenschaft.“

Das sind die Staatsmeister:

Anlagenelektrik

Janick Gehrer

Autonomous Mobile Robotics

Burim Shala und Quentin Tyr Wagner

Bäckerin

Greta Theresa Steinhauser

Betonbau

Julian Gintner und Michael Pomassl

Chemielabortechnik

René Bitschnau

CNC-Fräsen

Deniz Mutun

Dachdecker

Raphael Feichtinger

Digital Construction

Abdulkadir Özen

Digitale Produktionstechnik (Industrie 4.0)

Raphael Beutel und Oliver Pape

Elektronik

Christoph Schöndorfer

Elektrotechnik

Marvin Varga

Fahrradmechatronik

Constantin Schluifer

Fleischverarbeitung

Klaus Sturmaier

Fliesenleger

Andreas Landl

Floristik

Julia Gschwandtner

Gartengestalter

Noah Knapp und Simon Berner

Glasbautechnik

Lukas Penz

Grafik Design

Paul Bürki

Hochbau

Noah-Samuel Trettenbrein

Hotel Rezeption

Elena Mathis

Isoliertechnik

David Schreiner

IT Netzwerk- und Systemadministration

Tarik Begeta

Kälte- und Klimatechnik

Jonas Danninger

KFZ-Technik

David Gschaar

Koch/Köchin

Hannes Sortsch

Konditor

Lara Katharina Mair

Land- und Baumaschinentechnik

Felix Thomas Tüchler

LKW-Technik

David Weinberger

Maler

Luca Ladler

Maschinenbau CAD

Sandro Flatz

Maschinenbautechnik

Keanu Frick

Mechatronik

David Seidl und Paul Wohlesser

Wie die Berufsmeisterschaften das Leben und die Karriere formen

Metallbau

Matteo Felber

Metalltechnik - Schmiedetechnik

Daniel Forthuber

Mode Technologie

Julia Kaufmann

Pflasterer

Stefan Gosnak

Restaurantservice

Sarah Maria Schöftner

Retail Sales (Verkauf)

Anna Tritscher

Robot Systems Integration

Gabriel Aldrian und Kristijan Hrdzic

Sanitär- und Heizungstechnik

Marcel Riener

Schweißen

Simon Oesterle

Speditionskaufmann

Paul Zadravec

Spengler

Linus Aschauer

Steinmetz

Markus Pongruber

Tischler (Bau- und Möbel)

Mario Flicker

Verfahrens- und Prozesstechnik

Vincent Track

Web Development

Felix Wollmann

Zimmerer

Luca Reitböck

Vom Betonbau bis zur Hotel-Rezeption: Werden Fachkräfte immer besser?

Zusätzlich zu den Austrian Skills fanden in Salzburg auch die "Internationalen Skills Championships Europe". Jene Berufe, die aufgrund der geringen Anmeldezahlen nicht in das reguläre Programm der Europameisterschaften aufgenommen wurden, wurde hier eine Bühne geboten – daher reisten auch internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Salzburg, um sich mit den Besten Europas zu messen. 

Österreich konnte auch hier einige Medaillen mitnehmen:

Steinmetzin

GOLD Juliana Hain

Glasbau

GOLD Marcel Resch

Spengler

BRONZE Jakob Gratl

Digital Construction

SILBER Tobias Weißengruber

kurier.at, RS 

