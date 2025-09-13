EuroSkills 2025: Sechs Mal Gold, drei Silber, drei Bronze - das sind alle Sieger

„Herning bebt, Wien lebt“ ist der heurige Teamspruch von Team Austria. Schon von weitem hört man die Ankunft der österreichischen Skills-Teilnehmer in der Jyske Bank Boxen-Halle in Herning, Dänemark. Sie ziehen als Erste in die Halle zur Siegerehrung ein, gesungen wird – wie soll es auch anders sein – „Immer wieder, immer wieder Österreich“. Auch das Publikum aus Österreich hat seine Sitzplätze rot-weiß-rot gefärbt und sorgt für ordentlich Stimmung.

Ein Grund dafür war wahrscheinlich auch, dass noch vor der Siegerehrung bekannt wurde, dass Österreich bereits Gold gewonnen hat: die beiden Betonbauer Lukas Ritzberger und Lukas Miedler. Heuer ging das Event schnell über die Bühne. Ein Gewinner nach dem anderen wurde gelistet – mit einigen Pausen dazwischen, in denen musikalische Einlagen präsentiert wurden.

Gleich zu Beginn regnet es Gold: Fliesenlegerin Sara Sinhuber, Sanitär- und Heizungstechniker Johannes Gstrein, Kälte- und Klimatechniker Jonas Danninger gewinnen den ersten Platz. Erwartet hat Danninger es nicht – mit dem finalen Bewerbstag war er nicht ganz zufrieden, erzählt er. Außerdem sei die Konkurrenz auch richtig gut gewesen. Gereicht hat es trotzdem. Ähnlich ging es Leonie Tieber: Sie hatte die Medaillen schon ganz aufgegeben, umso überraschender kam dann der erste Platz.

Auch die beiden Schneiderinnen Theresa Fink und Miriam Haider sind völlig überwältigt und unglaublich stolz auf den zweiten Platz. Sie machten Silber in Modetechnologie. „Die Arbeit und die Zeit waren es absolut wert, allein schon für die Erfahrung. Aber das ist jetzt das schönste Gefühl, das man haben kann.“

Eine weitere Goldmedaille bringt Elena Mathis nach Hause, die vor Freude nur strahlt. „Ich bin so froh, dass ich mein Ziel wirklich erreicht habe. Die Medaille hänge ich mir gleich über mein Bett, damit ich sie jeden Tag gleich am Morgen sehe.“