Austrian Power Grid lädt zum Clubabend

Das Personalchef-Netzwerk hr-lounge ist am Mittwoch, dem 20. Mai, bei Austrian Power Grid geladen. In der Power Grid Control Am Johannesberg 9 in Wien werden Personalchef Wolfgang Motz (Foto re., mit Sepp Buttinger) und Vorstandsvorsitzende Ulrike Baumgartner-Gabitzer Einblicke in die österreichische Stromversorgung bieten. Interessierte Personalchefs wenden sich an Sepp Buttinger, office@hr-lounge.at.

www.hr-lounge.at