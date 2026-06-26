Österreichs Familienunternehmen sind untermittelprächtig zufrieden

Wie zufrieden sind Österreichs Familienunternehmerinnen und -unternehmer mit der Wirtschaftspolitik des Landes? Das wurde beim ersten „Austrian Family Business Summit“ am Donnerstag im Linzer Design-Center mittels digitaler Saal-Abstimmung ermittelt. Ergebnis: untermittelprächtig – freundlich ausgedrückt.

Medienunternehmer Christian Lengauer forderte mutigere Reformen – ganz im Sinne der neuen „Initiative Österreich 2040“. „Weg mit der Teilzeitrepublik“, appellierte er bei der Diskussion in Richtung Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Der wünscht sich zwar eine „Rückbesinnung auf Tugenden, die uns stark gemacht haben, wie Fleiß und Eigenverantwortung.“ Doch in der „sehr bunten Koalition“ sei nicht alles so umzusetzen, wie er sich das vorstelle, räumte er ein. Seine Meinung: „Wir werden alle miteinander länger arbeiten müssen.“