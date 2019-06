Auftritt und Wirkung unter Druck

WF-Chefin Christine Lagarde, macht outfittechnisch bei ihren Auftritten alles richtig: bunte Highlights, großer Schmuck, dezentes Make-up

Der erste Styling-Fehler, der Frauen zwar seriös wirken lassen soll, aber stets das Gegenteil bewirkt, ist: einen dunklen Hosenanzug mit Hemdbluse aus dem Schrank zu ziehen. „Das tragen Managerinnen nicht – das tragen ihre Assistentinnen“, sagt Elisabeth Motsch, Expertin für Wirkung und Stilberaterin. Zu oft erscheint diese Kombination auf dem politischen und wirtschaftlichen Parkett.

Aufs Frausein setzen

Getragen mit der Überzeugung: „Ich will in der Geschäftswelt mitspielen, also muss ich ausschauen, wie ein Mann.“ Ein strategischer Fehler. Besser: Aufs Frausein setzen. Mit einem modischen Blazer, einer schlichten Bluse mit besonderen Accessoires und schlichter Hose. Oder ein gut sitzendes Stoff-Kleid. Business Casual sollte der Dresscode der Business-Frau sein, Rock-Hose- und Blazer-Kombis ihre erste Wahl.

Das wirke mutig, nicht so kleinkariert, hätte Format. „Frauen kleiden zu wenig ihren Status und verringern dadurch ihre Wirkung.“ Es gilt: Dunkle Farben wirken bodenständig, kräftig, ernsthaft. Helle lassen einen freundlicher, sozialer wirken. Wer sich unwohl fühlt in dem, was er trägt, strahlt das auch aus – die Menschen, die einen beobachten, spüren sofort: Da fehlt die Authentizität.

Kleines betont, was groß ist

Eine Frau müsse sich fragen: „Will ich nett und adrett aussehen oder in dieser Welt mitspielen?“, sagt Motsch. Worauf sie jedenfalls verzichten sollte, seien Ballerinas (erinnern an kleine Mädchen) und Strickjacken (zu leger). Übrigens: Kleine Accessoires betonen, was groß ist – kleine Ohrringe oder Ketten betonen große Nasen oder das Doppelkinn.

Außerdem gilt: Je auffälliger ein Teil, desto mehr Beachtung bekommt es. „Das Auge folgt der Aufmerksamkeit – es kann sein, dass den Inhalten dann weniger Beachtung geschenkt wird.“

„Ein Anzug allein macht noch keinen Mann“

Sein Outfit. Nur die wenigsten Männer holen aus Kleidung und Styling alles heraus