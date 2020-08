Aufruf: Erzählen Sie uns von Ihrer Jobsuche

Oder haben Sie sich für einen Job beworben, aber jemand anderer bekam ihn wegen guter Beziehungen? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen - gerne anonymisiert.

Wir möchten uns in der nächsten Job&Business-Ausgabe dem Thema "Vitamin B am Jobmarkt" widmen. Wir fragen uns: Wie gestalten sich die Jobchancen in Österreich mit bzw. ohne Kontakte? Wer profitiert am meisten, wer am wenigsten? Warum vergeben Arbeitgeber auf dem sogenannten verdeckten Stellenmarkt Jobs „unter der Hand“, ohne zuvor eine Stellenanzeige zu schalten? Und: Welche Folgen hat das für die Diversität in Unternehmen?

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit Ihrer Geschichte in der Recherche unterstützen. Schreiben Sie uns: ornella.waechter@kurier.at ; diana.dauer@kurier.at