Die letzten Ferien des Lebens

Mit dem Uni-Abschluss beginnt für den 25-jährigen Master of Science in Gesundheits- und Rehabilitationstechnik der sogenannte Ernst des Lebens. Davor hat Philip Respekt. Täglich bekommt er mehrere Job-Annoncen direkt aufs Handy, hat den Arbeitsmarkt – wie viele seiner Klassenkollegen von der FH Technikum Wien – dauernd im Auge. „Ich weiß, so viel Zeit wie jetzt werde ich so schnell nicht wieder haben. Ich versuche auch wirklich, sie zu genießen. Aber es ist nicht so einfach, entspannt mit Freunden zu grillen oder am See zu liegen, wenn die Zukunft noch so offen ist“, zuckt er mit den Schultern. Irgendwie arrangiert er sich dann aber doch mit seinem Gewissen. Seine letzten Ferien will er sich nicht verderben lassen. „Ich muss nicht mehr lernen, kann ausschlafen, das ist toll!“, lacht er. Barfuß sitzt er im Park, die Slackline zwischen zwei Bäumen gespannt – sein ständiger Begleiter in diesen Wochen. Hier trifft er sich mit Freunden nach ihrer Arbeit zum Basketballspielen, „Chillen“ oder um beim nahe gelegenen Heurigen den Abend ausklingen zu lassen.

Den Absolventen treibt es jetzt fast täglich Outdoor: Klettern, raften, Kurztrips mit Freunden „aber halt auf kleinem Fuß“, erzählt er. Für einen Sommerurlaub wurde gespart. Mit seiner Freundin will er nach Zypern. Ein Bungee-Sprung soll hinterher den Sommer seiner letzten Ferien besiegeln.