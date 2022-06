Auf und Davon: Wie man mit Kündigungen umgeht

„The Great Resignation“ wird es heutzutage genannt und beschreibt die sich häufende Menge an Kündigungen. Beispielsweise resignieren laut einer Softgarden-Umfrage immer mehr Personen schon während der ersten hundert Arbeitstage. Der Arbeiterkammer Oberösterreich zufolge zieht jeder vierte Arbeitnehmer einen Job-Wechsel in Erwägung. Akademiker und Akademikerinnen, sowie jüngere Generationen wechseln am häufigsten. Die Gründe sind Umfragen zufolge unterschiedlich, jedoch seien schlechte Arbeitsbedingungen der am häufigsten genannte Grund.

Wie gehen Unternehmen mit Kündigungen um?

Sabine Past ist Vizepräsidentin People & Culture von der Smarter Ecommerce GmbH. Sie sieht zwei Komponenten: Die rechtliche und die persönliche. „Grundsätzlich wurde bei uns ein Kündigungsprozess etabliert, der verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Personen beinhaltet. Das führt dazu, dass beide Seiten gut abschließen können.“ Auch sie sieht den Trend der Kündigungen: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Einige steigen bei uns direkt nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium ein.“ Das führe unter anderem dazu, dass einige eine weitere Karriere anstreben und einen anderen Job finden. Weitere Kündigungsgründe sind Pasts Meinung nach Auslandssemester, Bildungskarenz, Umsiedlungen. Zudem gebe es schließlich auch „Leute, die etwas anderes machen möchten und sich nicht mehr mit dem Produkt identifizieren können.“