Auf Jobsuche? Diese Unternehmen suchen jetzt Fachkräfte

VAMED ist ein international führender Gesundheitsdienstleister und beschäftigt heute mehr als 23.000 Mitarbeiter. Es gibt in Österreich rund 390 freie Stellen. Die notwendigen Qualifikationen sind je nach Position unterschiedlich. Wichtig ist jedoch Engagement und Leidenschaft für Gesundheit. Weitere Infos unter der Jobplattform www.vamed.com/de/karriere/jobs oder per E-Mail bei Frau Arleth-Beyer unter sandra.arleth-beyer@vamed.com

Wüstenrot brachte 1925 das Bausparen nach Österreich und hat rund 2.400 Mitarbeiter in Österreich, Kroatien und in der Slowakei. Je nach Einsatzgebiet sind die Anforderungen unterschiedlich. Willkommen sind Experten sowie Berufseinsteiger mit Freude an IT. Bewerben kann man sich bei Marcel Halwa (IT-Recruiting) unter +43 5 70 70 100 365 oder per E-Mail it-recruiting@wuestenrot.at