Auf den Geschmack gekommen

Familienbusiness

Thomas Neuburger, der jüngste Sohn, hat in Wien BWL studiert und mittlerweile das Tagesgeschäft von seinem Vater übernommen. Er ist auch für Produktinnovationen zuständig. Was 2019 kommt? „Ein Schnitzel aus Pilz. Wir wollen auch Faschiertes – etwa für Bolognese – anbieten. Und wir arbeiten an panierten Nuggets, da denken wir an die Mütter und die Kinder, die eine Alternative zu Fischstäbchen haben möchten.“