Österreichische Forschende werden in den USA ausgezeichnet

Die Preisträgerinnen und der Preisträger

Marlies Meisel ist als Assistant Professor an der Abteilung für Immunolgie an der University of Pittsburgh School of Medicine tätig und wurde nun auch mit dem „Junior Principal Investigator“ ausgezeichnet. Ihre Arbeit „Dietary tryptophan metabolite released by intratumoral Lactobacillus reuteri facilitates immune checkpoint inhibitor treatment“ setzt sich mit den Themen Ernährung und Krebsbehandlung auseinander.



Der Klimaforscher Kevin Schwarzwald wurde mit dem „Young Scientist Award“ ausgezeichnet. Er ist seit 2019 als PhD-Student in Earth and Environmental Studies an der Columbia University in New York City tätig. „Wissenschaft muss sich damit beschäftigen, wie man mit den Folgen der Klimakrise umgehen soll und womit man rechnen sollte“, erklärt er. Seine Publikation spezialisiert sich deswegen auf das Ausmaß der Unsicherheit in Klimaprojektionen.

Der zweite „Young Scientist“-Award geht an Postdoctoral Research Fellow, des Department of Immunology an der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota: Ines Sturmlechner. Ihr Fokus liegt auf dem Alterungsprozess und die damit einhergehenden Zellfunktionsstörungen. Der Titel ihrer nun ausgezeichneten Arbeit: „Senescent cells limit p53 activity via multiple mechanisms to remain viable“.