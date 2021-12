Arbeitszeitverkürzung: Wie realistisch ist die Vier-Tage-Woche?

Herr Grünbart, warum haben Sie die Vier-Tage-Woche in Ihrem Hotel eingeführt?

Christian Grünbart: In einem Hotel drehen sich die Gedanken immer darum, wie man seinen Gästen das Beste bieten kann. Wir wollten dieses Konzept auch auf unsere Angestellten übertragen, ihnen ein Arbeitszeitmodell ermöglichen, dass es erlaubt, Job und Privatleben stressfreier unter einen Hut zu bringen. Und so haben wir vor drei Jahren die Vier-Tage-Woche eingeführt.

Was bedeutet das für Sie als Unternehmer? Mussten Sie dadurch mehr Personal einstellen?

Nein, es war im Grunde nur eine Sache der Dienstplan-Arithmetik. Unsere Mitarbeiter arbeiten Vollzeit nach wie vor 40 Stunden, nur eben auf vier Tage verteilt.

Ist das für die Mitarbeiter nicht eine größere Belastung?

Nein, in der Praxis ist es so, dass unsere Mitarbeiter pro Tag zwei Stunden mehr arbeiten, dafür aber drei Tage pro Woche frei haben. Wir merken, dass die Mitarbeiter dadurch viel ausgeruhter sind. Außerdem sind es 2.000 Kilometer, die pro Monat auf alle gerechnet an Arbeitsweg eingespart werden. Im Sinne der Umwelt ein enormer Effekt. Und es bedeutet nicht nur ein Gewinn an Lebensqualität, sondern auch ein Sparen von Kosten, etwa für Benzin.

Welchen Vorteil haben Sie als Geschäftsführer des Hotels davon? Hilft Ihnen die Vier-Tage-Woche auch, um Fachkräfte zu bekommen?

Zum einen hilft es uns, neue Mitarbeiter zu bekommen. Zum anderen war es uns in den vergangenen Monaten, vor allem im Lockdown, auch zuträglich, das bestehende Personal zu halten. Ich glaube auch, dass wenn man die Vier-Tage-Woche gewohnt ist, man nur noch sehr ungern auf eine 5-Tage-Woche umsteigt. Nicht nur, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, sondern auch, weil es de facto eine Verschlechterung der Lebensqualität bedeutet.