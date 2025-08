Arbeitslosigkeit steigt: Wer jetzt besonders betroffen ist

KFZ-Branche angespannt

Und das, obwohl etwa auch der (ebenfalls männerdominierte) Automotive-Sektor mit namhaften Firmen wie BMW Steyr und Magna in Graz zuletzt von der steigenden Arbeitslosigkeit betroffen war. Die Zahl der erwerbslosen Personen ist dort im ersten Halbjahr 2025 um 50 Prozent gestiegen. Bereits seit dem Jahr 2020 war die Zahl der Beschäftigten in der KFZ-Industrie, in der rund ein Prozent der Arbeitnehmer hierzulande arbeitet, kontinuierlich sinkend.