Anwalt erklärt: Sind freie Dienstnehmer künftig wirklich mehr geschützt?

Freie Dienstnehmer sind Personen, die für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit für einen Auftraggeber arbeiten, ohne sich in persönliche Abhängigkeit zu begeben. Bedeutet auch: Sie sind nicht eingegliedert in den Betrieb, müssen sich nicht an Arbeitszeiten oder Weisungen halten, ihr Einkommen selbst versteuern und – ganz wichtig – sie können sich auf keinen Kollektivvertrag (KV) oder Mindestlohntarif berufen. Sie genießen also weniger Schutz. Das soll sich jetzt ändern.

Ab 2026 sollen auch freie Dienstnehmer, wie etwa Essenszusteller, in den KV eingebunden werden können, verkündete Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann diese Woche (mehr dazu lesen Sie hier). Auch klare Kündigungsfristen soll es geben. Wie das in der Umsetzung aussieht? Der KURIER hat Klaus Cavar, Rechtsanwalt im Bereich des Arbeitsrechts, um seine Einschätzung gebeten.