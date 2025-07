So will Schumann die Bedingungen freier Dienstnehmer verbessern

Freie Dienstnehmer, zum Beispiel viele Essenslieferanten, sollen künftig rechtlich besser abgesichert sein. Zumindest dann, wenn es der Arbeitgeber will. Eine entsprechende Regelung, die auch im Regierungsprogramm verankert ist, hat Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Montag via Aussendung verkündet. Worum geht es konkret?

Für die 42.000 freien Dienstnehmer in Österreich gelten derzeit keine verbindlichen Mindeststandards. Im Gegensatz zu fast allen anderen Berufsgruppen, gelten für sie also auch keine Kollektivverträge - die Rechte, Arbeitsbedingungen oder ein Mindestgehalt garantieren. Ab 2026 können freie Dienstnehmer zumindest in Kollektivverträge eingebunden werden. Das war bisher nicht möglich.