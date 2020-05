Arbeitskräftemangel? Wo genau?

Der Geschäftsführer der Consent Betriebsberatung zu abnehmenden Bewerberzahlen und die Verknappung im Spezialistenbereich.



KURIER: Spüren Sie den Arbeitskräftemangel?

Walter Schwarz: Die Zahl der Bewerbungen nimmt seit einem Jahr kontinuierlich ab, besonders rar sind High Potentials. Der "War for Talents" ist voll ausgebrochen - und wird sich verschärfen.



In welchen Branchen?

Generell in allen qualifizierten Branchen, sowohl im Industrie- als auch im Dienstleistungssegment. In den technisch-akademischen Berufen führt das bei einigen Firmen schon zum Vernachlässigen von Marktchancen.



Welche Besetzungen fallen Ihnen derzeit besonders schwer?

Führungskraft will weiterhin jeder werden, die Verknappung zeigt sich daher vor allem im Spezialistenbereich. Dies ist auch auf den geringen Frauenanteil in diesen Berufen zurückzuführen.



Welche Qualifikationen fehlen?

Allgemeinbildung, Wertehintergrund, moralische Kraft zum Widerspruch, Empathie, Authentizität, Handhabung von Emotionen. Zusätzlich fehlt bei Führungskräften: Gestaltungskraft von motivierenden Rahmenbedingungen, d. h. die Schaffung eines Klimas, welches statt angstbesetzter Kaderdisziplin auf Vertrauen, Sympathie und innerem Frieden ruht.