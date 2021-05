Das sind die besten Arbeitgeber Österreichs

Die besten Arbeitgeber Österreichs des Jahres 2021 stehen fest: Doris Palz, Managing Director von Great Place to Work verkündete Donnerstagabend die Sieger des diesjährigen Great Place to Work Award – coronabedingt dieses Mal ohne Live-Publikum, die Community verfolgte das Event virtuell von zu Hause beziehungsweise dem Büro aus.

Bei den Unternehmen 20 bis 49 Mitarbeiter (Kategorie XS) siegte ImmoScout 24. Campaigning Bureau konnte die Jury in der Kategorie S, also 50 bis 99 Mitarbeiter, für sich entscheiden. Den ersten Platz bei den Betrieben mit 100 bis 249 Mitarbeiter machte die Amgen GmbH, vor Smarter Ecommerce und AbbVie. In der Kategorie bis 499 Mitarbeiter hatte Willhaben die Nase vorn, gefolgt von Biogena und Hilton. Und in der Klasse darüber, also 500 Mitarbeiter und mehr, siegte Omicron electronics vor DHL und Lidl.

„Vertrauen bringt Innovation“

Insgesamt hat Great Place to Work 40 Unternehmen ausgezeichnet. Als Jury fungierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu ihrer Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber und der Unternehmenskultur von Great Place to Work, einem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut, befragt wurden.

Werte wir Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Teamgeist seien ausschlaggebend für die Mitarbeiterzufriedenheit, sagte Palz. Alle Betriebe, die ausgezeichnet wurden, würden auf Werte und Vertrauen setzen und das sei wiederum die Basis für Innovation und den wirtschaftlichen Erfolg im Unternehmen. „Ich gratuliere ganz herzlich – das Mitarbeiter-Feedback beweist, dass die Betriebe einfach ein Great Place to Work sind“, sagt Palz.