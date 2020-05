Arbeiten, wo andere ruhen

Lebenslauf

Der Steinmetz mit Kärntner Wurzeln wird am 20. Juni 1967 in Wien geboren. Er besucht die Sporthauptschule in Schwechat mit einem Schwerpunkt in Leichtathletik. 1982 entscheidet er sich für die Berufsausbildung bei den Wiener Stadtwerken zum Steinmetz, fünf Jahre später macht er die Ausbildung zum Schrifthauer und Graveur. Heute arbeitet er in einer Werkstatt am Wiener Zentralfriedhof und graviert auf traditionelle Art (mit Werkzeug, ohne Fräse) täglich Grabsteine, berät Kunden oder hilft bei der Montage neuer Gräber mit.

Grabsteine in Zahlen

235 Inschriften veredelt Steinmetz Bernhard Schaffer im Jahr.

330 Tausend Gräber stehen alleine am Wiener Zentralfriedhof. Schaffers Werkstatt nimmt aber Aufträge in ganz Wien und Umgebung an.