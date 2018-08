Arbeiten in Wien: ein Standort-Check

Während in Wien die Jobs für Hochqualifizierte mehr werden, fallen viele niedrig qualifizierte Tätigkeiten weg. Zuzug von schlecht ausgebildeten Migranten erhöht den Druck. „Die Konkurrenz am Arbeitsmarkt für gering qualifizierte Menschen steigt“, beobachtet Draxl. 45 Prozent der Arbeitslosen haben maximal Pflichtschulabschluss.

Konkurrenzdruck für gering Qualifizierte

Wer morgens mit dem Rad durch Wien fährt, begegnet auch ihnen. Über eine Stunde vor Öffnung stehen jene, denen das Einkommen für den regulären Supermarkt fehlt, wartend vor einem Sozialmarkt in Favoriten. Unter ihnen auch Menschen ohne Arbeit.

Welche Jobs es in Zukunft für Niedrigqualifizierte geben wird? „Jobs bei Reinigungs- oder Sicherheitsfirmen kommen infrage“, sagt Draxl. „Hilfstätigkeiten im Bereich Handel, persönliche Dienstleistungen oder Pflege“, fallen WIFO-Ökonom Huber ergänzend ein.

Bevölkerungswachstum und steigende Lebenserwartung machen letztgenannten Bereich für Arbeitnehmer unterschiedlichster Qualifikationen interessant. Knapp 18.000 neue Stellen werden laut WIFO bis 2023 im Wiener Gesundheits- und Sozialwesen entstehen. Starke Zuwächse prognostiziert Huber auch für IT, Erziehung und Unterricht sowie Beherbergung und Gastronomie.

Entsprechend liegt der Fokus bei den 1000 zusätzlichen Lehrstellen, die WKO und Stadt Wien bis 2025 besetzen wollen. Besonders in IT und Tourismus gibt es Bedarf. Aber: „Berufsbilder verändern sich. Die duale Ausbildung muss angepasst werden“, sagt AMS-Chefin Draxl.

Große und Kleine

Untypisch für das KMU-Land Österreich gibt es in Wien sehr viele große Firmen, die international tätig sind. Wer hier arbeiten will, müsse neben einer exzellenten Ausbildung sehr gute Englischkenntnisse und Mobilitätsbereitschaft mitbringen. Alleine 2017 haben sich in Wien 191 ausländische Betriebe angesiedelt. Aufgrund ihrer Lage gilt die Stadt als Osteuropa-Tor.

Die Zahl der Selbstständigen hat in den vergangenen Jahren ebenfalls stark zugelegt. Im für Wien so prägenden Kreativsektor arbeitet ein Großteil der Erwerbstätigen selbstständig, wie man unter anderem an den vielen Co-Working-Spaces sieht. Auch für Entrepreneure im Bereich Forschung, Medizin und Technik lohnt es sich hier. „Wien wird zur Start-up-Stadt“, sagt Draxl und verweist auf das internationale Start-up-Netzwerk „Start Alliance“, in das die Stadt kürzlich aufgenommen wurde. Vor einem halben Jahre wurde auch weXelerate, das größte Start-up-Hub Europas, eröffnet – Wien will international mitspielen.

Im Hochschulbereich tut Wien das bereits: Wien ist die größte deutschsprachige Uni-Stadt, zudem wird ein Drittel der österreichischen Forschungsausgaben hier getätigt – mehr als in jedem anderen Bundesland. „Forschung ist ein Wachstumssektor. Speziell Biotech-Firmen sind im Aufwind“, erklärt WIFO-Experte Huber.

Wien ist also nicht nur wegen seiner Lebensqualität attraktiv. Kein Wunder, dass Menschen aus Um- und Ausland gerne zum Arbeiten kommen – egal, ob sie in Forschung oder Gastronomie tätig sind. Drei von ihnen erzählen, was sie an Wien schätzen und wo sie Verbesserungsbedarf sehen.

Kellner: „Mag Wiener Schmäh“