Arbeiten im Alter: Mit Vision in die Pension

„Wenn Sie es radikal angehen wollen, dann lade ich Sie ein, dass Sie in Ihrer Harddisk da oben alles löschen, was Sie bisher über das Altern gehört haben“, sagt Leopold Stieger und deutet auf seinen Kopf. Es ist ein Dienstagabend in Schwarzach, Vorarlberg und Stieger – kurze weiße Haare, schwarzes Sakko, klare, gemächliche Sprache – ist voll in seinem Element.

Ausgestattet mit Headset-Mikrofon und Flipchart präsentiert der pensionierte Personalentwickler sein neuestes Buch mit dem Titel „Freitätigkeit – Zwischen Beruf und Ruhestand“ (new academic press). „Wenn nämlich das Alte drin bleibt, bringen Sie das Neue nicht hinein. Es sind so viele falsche Bilder, die wir vom Alter haben.“ Der 79-Jährige unterbricht und schaut in die Runde. „Na, schon gelöscht?“ Die mehrheitlich über 50-jährigen Zuhörer lachen.

Wissen weitergeben

Jahrzehntelang hat Stieger Unternehmen in Personalfragen beraten, Seminare gehalten, sich Moderationstechnik antrainiert, mehrere Firmen gegründet. Bis 2004, dem Jahr seiner Pension. Mit 65 einfach Schluss? Diese Vorstellung, all sein wertvolles Wissen verkümmern zu lassen, fand Stieger unerträglich.

So gründete er Seniors4Success als Anlaufstelle für Menschen in oder kurz vor der Pension, die, ähnlich wie anfangs er selbst, ratlos vor dem neuen Lebensabschnitt stehen. „Ich will anderen einen Anstoß geben, ihr Leben zu gestalten.“ Auf seine Website stellt er Tipps, macht Umfragen und vernetzt sich. Auch sein Auftritt in Vorarlberg ist dort als Video festgehalten.