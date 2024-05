Der Anlass: Auf der 2021 in den USA gegründeten Plattform "Appointment Trader" lassen sich Reservierungen in kultigen Restaurants und Hotels quer über den Globus - primär von Privatpersonen, die ihre Reservierungen selbst nicht wahrnehmen wollen - ersteigern.

Auf dem ersten Rang weltweit liegt das afro-karibische Fusion-Restaurant Tatiana by Kwame Onwuachi in New York. 198 Euro kostet eine Reservierung für vier Personen diesen Samstag um circa 18 Uhr, verlautbart die Website aktuell. In Österreich führt das Figlmüller in der Bäckerstraße die Rangliste an, gefolgt von anderen bekannten Namen wie "Das Loft", die "Rote Bar" im Sacher und das Café Central.

Nach Angaben der Website wurden bislang Reservierungen im Wert von mehr als zwei Millionen US-Dollar verkauft, die Plattform schneidet 20 bis 30 Prozent vom Erlös mit, berichtete die New York Times schon im Vorjahr. Durch einen Standard-Artikel bekommt die Plattform auch hierzulande plötzlich Aufmerksamkeit.