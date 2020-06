Anleitung zur Jobsuche

Der englische Philosoph John Locke sagte: „Arbeit um der Arbeit willen ist gegen die menschliche Natur.“ Der Job muss einem liegen, den eigenen Stärken, der Ausbildung und den Talenten entsprechen. Bei der Suche nach einer Arbeit ist optimistischer Realismus angesagt. Der Arbeitsmarkt ist knallhart und sucht sich nur den passendsten Deckel für einen freien Topf.

Das sieht AMS-Berater Roman Tiapal jeden Tag. Als Mitarbeiter der Service-Zone in der Geschäftsstelle Laxenburger Straße in Wien berät er täglich bis zu 22 Kunden. Kunden, deren Ansprüche an eine Arbeitsstelle zunehmend „romantisch“ wären, erklärt er. „Die freien Stellen sind zwar vorhanden, die Menschen sind aber nicht richtig qualifiziert“, so Tiapal. Allein in Wien steigt das Arbeitsplatzangebot um 0,5 Prozent im Jahr. Doch es kann oft nicht passend besetzt werden. Der Leiter der AMS-Geschäftsstelle Laxenburger Straße, Gerald Moss: „Das Angebot korreliert nicht mit der Qualität der Nachfrage. Wir stehen vor einem Problem. Wir haben zu wenige Jobs für Menschen mit einer geringen Ausbildung.“