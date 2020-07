Ankündigung: JW Summit 2020 - Raus aus der Krise

So langsam laufen auch die lang pausierten Netzwerk und Businesstreffen wieder an. Mit Abstand und Vorkehrungen versteht sich. Aber Netzwerken und Workshops funktionieren nun mal am besten zusammen. Der diesjährige Junge Wirtschaft Summit 2020 (JW Summit) geht am 25. und 26. September in seine nächste Runde.

In der Nova Arena in Wiener Neustadt erwarten Besucher Key Note Speaker, wie Max F. Scheichenost, Calvin Hollywood, Markus Fuhrmann (Delivery Hero), Henriette Frädrich, Philipp Maderthaner und Nicola Fritze. Unter dem Motto "miteinand: Raus aus der Krise“ wird es an zwei Tagen Panels, Workshops und jede Menge Networking geben. Auch für Kinderbetreuung wird gesorgt sein. Der JW Summit 2020 kann entweder Vor-Ort oder parallel Remote von zu Hause besucht werden. So kann man auch von zu Hause an allen Events teilnehmen. Der KURIER verlost zwei mal zwei Tickets für den Summit vor Ort und vier Remote-Tickets.

Schreiben Sie uns eine e-Mail an karriere@kurier.at