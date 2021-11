Animalische Business-Welt: Welches Tier sind Sie?

Der Begriff „lahme Ente“ stammt eigentlich aus der Börsenwelt und umschreibt einen Investor, der die Verluste nicht mehr ausgleichen kann. Unter lahmen Enten versteht man aber heute in der Wirtschaft auch jene Unternehmen, die wenig Offensivkraft entwickeln können; in der Politik bezeichnen sie handlungsunfähige Politiker, wie etwa den amerikanischen Präsidenten, der noch bis mit Januar im Amt ist, obwohl im November des Vorjahres bereits ein neuer Präsident gewählt wurde.

Die fetten Katzen

Die fetten Katzen, die in der Fachsprache auch „fat cats“ genannt werden, darf man im Business-Dschungel nicht vergessen. Dabei handelt es sich um reiche und gierige Typen, sich der Arbeit anderer bedienen, um dadurch noch reicher zu werden. „Gleichzeitig werden als ‘fat cats‘ aber auch Top-Manager und Konzern-Bosse bezeichnet, die in wenigen Tagen so viel verdienen, wie ein Arbeitnehmer in einem ganzen Jahr“, erklärt Stöttinger. Als „Fat Cat Day“ wird insofern auch jener Tag bezeichnet, an dem das jährliche Einkommen von Beschäftigten durch Vorstandsmitglieder oder Vorstandsvorsitzende bereits verdient wurde. In Österreich ist dieser am 9. Jänner.