Angeschlagene Fitnessbranche: Wie die SuperCycle-Gründerinnen trotz Krise expandieren

Mit der Pandemie haben Online-Workouts eine größere Bedeutung bekommen. Das Sporteln im Studio hat aber trotzdem nicht ausgedient.

Loudon: Wir waren immer der Meinung, dass, sobald wir das Thema Corona als Gesellschaft im Griff haben, die Menschen auch wieder das Bedürfnis verspüren, ins Studio zu kommen.

Hromatka: Was unseren Kunden in den vergangenen zwei Jahren sehr gefehlt hat, war diese Gemeinschaft, die wir in unseren Studios wirklich leben. Das ist ein Effekt, den man alleine zuhause nicht herstellen kann und nicht unterschätzen darf, auch hinsichtlich der persönlichen Motivation.



Apropos Motivation: An dieser scheint es Ihnen beiden nicht zu fehlen. Nicht nur, dass Sie an einem neuen Studio gearbeitet haben, mit Beginn des ersten Lockdowns haben sie auch begonnen, Ihre Räder zu vermieten und Online-Stunden zu geben. Später kamen Freiluft-Studios hinzu.

Loudon: Unsere Flexibilität hat uns sicher durch die Krise geholfen. Gerade bei den Online-Stunden ging es nicht nur darum, finanzielle Verluste zu kompensieren, sondern auch unsere Community aufrecht zu erhalten.

Hromatka: Man muss bedenken, dass die Pandemie nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden und Trainer eine schwierige Zeit war. Mit den Online-Klassen konnten wir zumindest ein kleines Stück Normalität schaffen, die uns allen enorm gut getan hat.

Durch die Pandemie ist das Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen gestiegen. Ein Aufwind, den Sie auch mitnehmen können?

Loudon: Ja, wir alle sind so lange zuhause gesessen, mit all unseren Ängsten und Sorgen. Das Bedürfnis, sich einfach einmal eine Stunde lang zu bewegen, hat damit ganz sicher zugenommen.

Sie haben 2016 mit SuperCycle in Wien begonnen. Heute, knapp sechs Jahre später, gibt es bereits vier Studios in der Hauptstadt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Hromatka: Wir stecken unheimlich viel Liebe und Aufwand in unsere Stunden, haben tolle Licht- und Soundanlagen und wir bieten Sportklassen, bei denen das körperliche nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern in denen unsere Kunden einfach abschalten und sich nur auf die Musik konzentrieren können. Wir haben mit SuperCycle eine Art ‘Happy Place‘ geschaffen, in dem man für eine gewisse Zeit alles andere vergessen kann.

Loudon: Und wir haben ein super Team. Unsere Trainer werden nicht nur von uns selbst ausgebildet, sie haben auch einfach Spaß an dem, was sie tun. Das schätzen unsere Kunden definitiv.