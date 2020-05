AMS: Migranten als Mentoren für Junge

11.800 Arbeitslose unter 21 Jahre werden aktuell im Arbeitsmarktservice ( AMS) für Jugendliche am Wiener Gumpendorfer Gürtel betreut. Jeder zweite davon ist nicht österreichischer Staatsbürger, zwei Drittel davon haben zumindest einen Elternteil, der zugewandert ist; Migrationshintergrund, wie es so unverfänglich heißt. Erhoben mittels Befragung. Über exakte Daten verfügt das AMS (noch) nicht; die gesetzliche Ermächtigung zum Sammeln personenbezogener Daten ist gerade erst in Planung.



Sprach- und Qualifikationsprobleme sind zwar die Hauptursachen für die Arbeitslosigkeit, würden aber gar nicht so sehr mit der Migration zusammenhängen, sagt Ali Ordubadi, Diversitybeauftragter beim AMS Wien. "Nicht die Migration ist die Ursache, sondern das bildungsferne Elternhaus." Wenn die Jugendlichen zum AMS kämen, seien bereits sehr viele Versäumnisse passiert, "die wir nicht alle ausbügeln können".



Um spätere Defizite bei der Jobvermittlung zu vermeiden, müsse die Förderung viel früher beginnen, ist Ordubadi überzeugt, am besten schon im Kindergarten und dann in der Schule. Beispiel Sprachkenntnisse: Auch wenn das AMS versucht, mehr Berater mit Migrationshintergrund anzustellen, so bleibt die Beratung bewusst auf Deutsch. "Deutsch ist der Schlüssel zum Job", so Ordubadi.