AMS fordert Geld für Abbrecher zurück

Erfolgreicher Abschluss - oder Geld zurück. Eine fragwürdige Richtlinienänderung des AMS Wien bei der Finanzierung von staatlichen "Ersatz-Lehrstellen" in Überbetrieblichen Ausbildungszentren (ÜAZ) sorgt für Aufregung in der Branche. Konkret geht es darum, dass das AMS das Lehrjahr dem Ausbildner nur dann finanziert, wenn der Jugendliche es voll absolviert oder auf eine reguläre Lehrstelle in einen Betrieb weitervermittelt wird.



Für Drop-outs, also Lehrlinge, die ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen, fordert das AMS vom Institut das Ausbildungsgeld für das volle Lehrjahr retour. Bei einer Ausfallsquote von rund 20 Prozent stellt die Regelung für einige Institute eine empfindliche Einbuße dar und setzt Lehrlingsausbildner unter zweifelhaften Erfolgsdruck. Wie der KURIER erfuhr, sind viele von ihnen frustriert, weil die Berufsausbildung damit weiter nach unten nivelliert werde. "Wir sollen alle Jugendlichen durchbringen, egal wie", klagt ein Lehrlingsausbildner, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte, "aber wie soll ich jemanden zum Abschluss bringen, der wegen vieler Nicht genügend die Berufsschule gar nicht schafft?" Auch disziplinäre Maßnahmen - etwa bei mehrfach unentschuldigtem Fernbleiben - seien mit dieser quasi Erfolgsgarantie nur noch schwer umsetzbar. Eine Weitervermittlung gelinge nur mit guten Lehrlingen.



"Eine qualitative Lehrausbildung ist damit nicht mehr durchführbar", kommentiert ein Institutschef, der ebenfalls lieber anonym bleiben möchte. Spar-Notwendigkeiten beim

AMS und der Wunsch nach niedriger Jugendarbeitslosenquote werden als Hauptgründe für die Maßnahme vermutet.