Altern und Arbeit: Drei Modelle

Invalidität Der Weg in die kranheitsbedingte Frühpension wurde weitgehend versperrt. Alle Invaliditätspensionisten wurden auf ihre Arbeitsfähigkeit hin neu bewertet, vor allem vielen Jüngere verloren ihren Anspruch und wurden wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert.



Kostenteilung Unternehmen werden sowohl bei den Kosten für Reha-Maßnahmen als auch bei der Wiedereingliederung stärker in die Pflicht genommen. Betriebe mit vielen längeren Krankenständen müssen höhere Abgaben zahlen und werden daher animiert, mehr für die Gesundheitsvorsorge zu tun.



Kontrollen Für die betriebliche Gesundheitsförderung müssen externe Experten hinzugezogen werden. Bei Nicht-Kooperation gibt es Sanktionen.