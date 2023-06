Alpha: Wie es der jüngtsen Generation geht

„Ich will es genießen, ein Kind zu sein. Erwachsen sein klingt anstrengend“, sagt Roland. Er ist Schüler der Volksschule Erlaaer Schleife in Wien und mit neun Jahren gehört er zur Generation Alpha. Jener Generation, die nach der GenZ in den Arbeitsmarkt tritt.

Geboren zwischen 2010 und 2025 wurden die Alphas bisher mit vielen Krisen und Konflikten aber auch modernster Technologie konfrontiert: Smartphone, Pandemie, künstlicher Intelligenz, Online-Unterricht und jetzt auch noch Krieg.

Um die Jüngsten nach ihrer Meinung in puncto Zukunft und Arbeit zu fragen, besuchte der KURIER die Volksschule Erlaaer Schleife. Wenn man die Schüler dort fragt, ob sie sich schon darauf freuen, arbeiten zu können, erhält man ein laut lachendes „Ja!“.