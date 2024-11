Almdudler gegen Zucker und Konzerne: "Uns interessiert das Wettrüsten nicht"

Das Getränk ist unverändert, nur die Zuckerdosierung wurde angepasst. Da werden wir den veränderten Konsumgewohnheiten gerecht. Es ist heute weniger süß, es sind rund 25 Prozent weniger Zucker drin als vor 70 Jahren.

Gibt es noch eine Flasche von damals, die man verkosten könnte? Wir haben sicher noch welche. Aber nach so vielen Jahrzehnten… das ist kein Bordeaux, der mit der Zeit besser wird. Almdudler lebt von der Frische und der Kohlensäure – und die verflüchtigt sich mit der Zeit. Weshalb Glasflasche und Dose auch die idealen Verpackungen sind, weil da kaum etwas diffundiert.

Ist Almdudler eigentlich ein Winter- oder Sommergetränk? Die Skihütte ist ein Spezifikum, auch die Festtage sind wichtig, zu Weihnachten, wenn man sich was gönnt. Aber wie alle Erfrischungsgetränke, hat auch Almdudler im Sommer Hochsaison. Wobei es da die richtige Temperatur braucht: jenseits der 30 Grad trinken die Menschen wieder mehr Wasser. 25 bis 28 Grad ist für uns perfekt.

Es gibt auf der ganzen Welt eine gewisse Zurückdrängung von Zucker. Zucker wird substituiert mit chemischen Stoffen, bis hin zu einer Zuckersteuer. Ist dieses Thema immer noch groß? Der Trend zu Zuckerersatzstoffen ist da und wird auch immer stärker. Bei uns ist das kein Riesenboom, aber kontinuierlich wachsend. Getrieben wird das von großen, internationalen Konzernen, die nur noch auf Zero Sugar setzen. Sie tun das, um für eine etwaige Besteuerung von Zucker oder für Werbeverbote gerüstet zu sein. Alles Zero bringt vor allem den Konzernen was, weil sie dann als gut gelten. Und für manche Politiker ist das wunderbar plakativ, weil sie vorgeben können, den Menschen mit einer Zuckersteuer etwas Gutes zu tun oder sie vor bösen Dingen zu bewahren. Ich halte das für entbehrlich und meine auch, das bringt nichts.

Wie groß ist der Light-Anteil bei Almdudler? Etwa ein Viertel, aber wachsend. Die Menschen gehen bewusster mit Süßem um und überlegen, wo sie Zucker ersetzen können, ohne viel an Genuss zu verlieren. Das geht bei Getränken sehr gut.

Apropos große Konzerne: Almdudler lebt ein bisschen die David-gegen-Goliath-Geschichte. Haben Sie die Nische gegen die internationalen Konzerne gut abgesichert oder ist das ein ewiger Kampf? Die Nische ist erkämpft, erarbeitet und in Österreich gut akzeptiert. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, den Platz zu halten. Gerade in der Preisgestaltung kommen wir mitunter stark unter Druck, um unseren Premiumpreis zu halten. Da wird uns schon oft klar gemacht, dass wir eben kein Global Player sind. Wir halten unsere Preise, auch wenn das gegen die Konkurrenz oft schwer ist. Wir müssen Premium bleiben, um langfristig und unabhängig bestehen zu können.