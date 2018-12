Alles Lei(n)wand? Kino-Branche in Bewegung

Welser Firma Kraftwerk sorgt für Staunen

Das 5D-Schlosstheater in Zhuhai in Südchina sprengt alle Rekorde: Platz für 1000 Zuschauer, eine 88 x 19 Meter große Leinwand, 2200 Lautsprecher und zwölf Projektoren. Hinter dem bis dato größten 4D-Kino der Welt steht eine kleine, innovative Technologieschmiede aus Wels/OÖ: Die Firma Kraftwerk Living Technologies mauserte sich eher im Verborgenen vom kleinen Disco-Ausstatter zu einem der weltweit führenden Systemintegratoren im audiovisuellen Bereich.

Zu den internationalen Referenzprojekten von Kraftwerk zählen die 007-Elements-Erlebniswelt in Sölden/ Tirol, die interaktive Unterwasser-Erlebniswelt „Encounter Ocean Odyssee von National Geographic“ in New York, die BMW-Welt in München sowie das fliegende Theater „Voletarium“ im Europa-Park in Rust, Deutschland.

„Wir sind überall dort, wo das Bild eine große Rolle spielt“, bringt Firmengründer Manfred Meier die Firmenstrategie auf den Punkt. Ein wichtiger Zukunftsmarkt sei die Automobilindustrie. „Die Autohersteller setzen bei der Planung auf Virtualisierung und in das Wageninnere zieht immer mehr Entertainment ein“. Größte Herausforderung bei den Aufträgen sei die Größe der Projekte wie etwa bei jenem in China.

Gegründet 1992 als kleine Scheinwerferfirma beschäftigt Kraftwerk heute weltweit 135 Mitarbeiter aus elf Nationen. 90 davon arbeiten in Wels, wo gerade die Standorterweiterung geplant wird. Weitere Niederlassungen sind in Schanghai, Moskau und in Johannesburg, wo ebenfalls erweitert werden soll. Zuletzt wurden 38 Millionen Euro umgesetzt, die Exportquote beträgt 80 Prozent.

49 Prozent der Firmenanteile hält Kinocenterbetreiber Constantin. Nach schwierigen Jahren geht es seit ein paar Jahren auch dank der Großaufträge aus China wieder bergauf.