Ein Quickie im Homeoffice? Das sagen Rechtsexperten

In der Business- und Etikettewelt sorgt derzeit die Aussage eines deutschen Arbeitsrechtlers für Aufsehen. Arndt Kempgens soll in einem BILD-Artikel erklärt haben, dass „Quickies“ im Homeoffice arbeitsrechtlich zulässig seien, solange die Arbeit dadurch nicht beeinträchtigt wird. Er verglich sie mit Kaffee- oder Zigarettenpausen.

Sein Argument für das kurze Techtelmechtel im Homeoffice: Das Gehirn schütte u. a. Dopamin und Oxytocin aus, Hormone, die Stress reduzieren und kurzfristig sogar die Konzentration fördern können.

In einem Instagram-Post nimmt auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) dazu klar Stellung: „Arbeitszeit ist Arbeitszeit – auch im Homeoffice.“ Dieser Aussage folgt jedoch ein Aber.