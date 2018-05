Abschiedsmonat: Alles neu macht der Mai

Kampf um die Spitze

Kleine Organisationen, wie die Neos, sind mitunter stark auf den charismatischen Chef fixiert. Fällt der weg, bleibt eine Lücke. Zwar berge ein Führungswechsel die Chance auf den Wettbewerbsvorteil Innovation, die Umsetzung brauche allerdings Zeit. „Nicht nur progressive Ideen müssen sich intern erst durchsetzen, auch die Person selbst.“ Nicht selten suchen Kollegen, die den Chefsessel gerne selbst übernommen hätten, den internen Machtkampf. Speziell für extern nachbesetzte Chefs sei das oft ein Kraftakt, so der stellvertretende Vorstand des Instituts für BWL.

Mit Mitarbeitern, die mit scheinbar willkürlicher Ablehnung auf neue Ideen reagieren, rät der Betriebswirt das Gespräch zu suchen: „Finden Sie heraus, was die Person bewegt und versuchen Sie gemeinsam Ihre Ziele zu harmonisieren.“

Neue Ideen lassen sich in Start-ups leichter umsetzen als in etablierten Unternehmen. In hierarchischen Familienbetrieben seien Change-Prozesse besonders langwierig. Auch der Grad der Zentralisierung macht einen Unterschied. So könnten dezentral organisierte Teams schneller reagieren, andererseits böten zwischengeschaltete Führungsebenen Sprengstoff für die bereits erwähnten internen Machtkämpfe. Kein Wunder also, dass Sebastian Kurz nach der Übernahme der ÖVP auf straffe Zentralisierung setzte.

Stillgestanden

„Im Vergleich zu Parteien, denen nach einem Wechsel hundert Tage Schonfrist eingeräumt werden, haben es Aktiengesellschaften schwerer“, meint Faber. Wie im Fußball müssen neue Vorgesetzte hier unter dem wachsamen Auge von Analysten von Tag eins an Erfolge liefern.

Zwei Chefsparallel, etwa bei Generationenwechsel in Familienunternehmen, stellen Firmen vor große Herausforderungen. Machtvakuum kann zu Verunsicherung führen. Oft herrscht Stillstand. Auch sei der Auftritt nach außen heikel. Faber: „Sich keinesfalls widersprechen, jede Entscheidung mit dem Gegenüber abklären, das ist die goldene Regel.“

Wie sich WKO-Chef Mahrer, der neue Wien-Bürgermeister Michael Ludwig und die anderen Nachfolgen schlagen werden? Der Juni wird es zeigen.

Chronologie der Maiabschiede

9. Mai 2016: Bundeskanzler Werner Faymann legt nach anhaltenden SPÖ-Schlappen mangels Rückhalt in der Partei alle Ämter zurück.

10. Mai 2017: Mit einem „Es ist genug!“ verabschiedet sich ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner aus seiner Partei und der Politik.

18. Mai 2017: Eva Glawischnig hört als Bundesparteisprecherin und Klubobfrau der Grünen auf.

1. Mai 2018: Nach drei Jahren Verlust löst Christian Sewing John Cryan als Deutsche Bank-Chef ab.

4. Mai 2018: Airfrance-KLM-Konzernchef Jean-Marc Janaillac wirft im Tarifstreit das Handtuch.

7. Mai 2018: Neos-Chef und PR-Genie Matthias Strolz legt völlig überraschend einen emotionalen Abgang als Parteichef hin.

7. Mai 2018: Wenn Bayer Monsanto übernimmt, will CEO Hugh Grant nicht in zweiter Reihe stehen.

8. Mai 2018: Michael Aschaber, Chef des oberösterreichischen Zulieferers Steyr Motors, muss gehen.

14. Mai 2018: Airbus trennt sich von Finanzchef Harald Wilhelm, auch CEO Tom Enders ist gegangen.

15. Mai 2018: Nach zehn Jahren im Konzern gibt Vodafon-Chef Vittorio Colao den Rücktritt bekannt.

16. Mai 2018: Ein Skandal hatte der australischen Top-Managerin Catherine Brenner den Chefsessel beim Vermögensberater AMP gekostet. Nun verlässt sie auch den Vorstand von Coca-Cola Amatil.

18. Mai 2018: Christoph Leitl tritt als WKO-Präsident ab, Harald Mahrer übernimmt.

24. Mai 2018: Nach 24 Jahren als Bürgermeister von Wien geht Michael Häupl in Pension.

31. Mai 2018: Die Liste Pilz verliert Peter Kolba als (interimistischen) Parteichef. Dem Nationalrat will der EX-VKI-Chef aber treu bleiben.